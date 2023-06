Selgusid Eesti parimad ninad: teenistuskoerad panid võimed proovile

„Sellised võistlused on olulised nii koerajuhtidele kui koertele. Juhid saavad vahetada kogemusi, luua kontakte ning näha enda ja teiste ametkondade koerte taset. Koerte jaoks on sellised võistlused hea viis, kuidas peremeestega kvaliteetselt ja kontsentreeritult aega veeta ja treenida,“ ütles võistluse peakorraldaja Urve Lageda. Ta lisas, et sel aastal oli võistlejate tase eriti kõrge ning võitjate välja selgitamine nõudis tavapärasest rohkem lisavoore.