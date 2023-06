Sõja tõttu kassist ilma jäänud põgenik pühendub Pärnu varjupaigas kodututele loomadele

Olena arvates peaksid inimesed olema rohkem vastutustundlikumad, kui nad võtavad looma. „Oluline on loomi steriliseerida ja teha õigel ajal kõik vajalikud protseduurid. Me vastutame nende eest, keda oleme kodustanud. Loom ei ole mänguasi.“

Ukrainlannal on endal 2-aastane koer, kelle nimi on Timmi. Jack Russelli terjeri sarnane koer on võetud Ukraina varjupaigast. „Timmi pole tavaline koer, sest tal puudub saba. Ma ei tea, kas ta sündis ilma sabata või närisid teised koerad selle otsast ära, aga siiski on ta täis armastust.“

Lisaks koerale on Olenal 3-aastane kass Motja, kes on võetud ka varjupaigast. „Kahe loomaga oli raske Eestisse põgeneda ja seetõttu võtsin kaasa ainult koera, aga kass Motja jätsin ema juurde Ukrainasse.“

Olena soovib just kodutuid loomi aidata, sest tema arvates on nad nõrgad ja kaitsetud. „Kodututel loomadel pole kedagi, kellele kurta oma elu üle.“

Aktiivne naine elab ja töötab Pärnu linnas. Olena sõnul on Eestis elamine õpetanud teda rohkem lõõgastuma ja olema hetkes. „Ukrainlastele on omane pidevalt kiirustada, koormata end maksimaalselt töö ja koduste majapidamistöödega, sest teiste arvamus on oluline. Olen elanud Eestis ainult aasta aega, aga ei tunne ennast siin võõrana. Endiselt on raske eesti keeles suhelda, sest eesti keel on väga raske,“ arvab ta.