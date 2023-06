TAHAKS KOJU | Pererahva kaotuse järel kurbuse seljatanud Roberto teeb uue katse tähelepanu võita

Nooruke Roberto oli kaotanud oma pererahva ja seikles mõnda aega Rõuge vallas, enne kui varjupaika jõudis. Alguses oli ta vaikne ja mõtlik, oodates, et tema inimesed ta üles leiaksid. Siis aga unustas sõbralike inimeste abiga senise kurbuse ning rõõmustab nüüd alati, kui saab õues mängida ja hullata ning kui sõbrad läheduses on.

Ta teeb oma arvamuse väga selgeks teistele koertele, kes temale osutatavat tähelepanu jagada soovivad. Mõne liigikaaslasega on ta sõbraks ka saanud ja püüab siis ikka sellega sõbralik olla ja mängida. Kassidega Roberto suurt tegemist ei tee, aga kui nad eest joostes teda nagu mängima kutsuvad, siis muidugi jookseb neile järele, sest see on nii lahe tagaajamismäng.