ILSE BLOGI | Koeraga poodi, kohvikusse ja loomaaeda... või siiski mitte?

Ilse on kodupoes Rocca al Mare Prismas üsna tuntud klient. Teda võetakse seal soojalt vastu, sest ühel kassapidajatest on endalgi taks ja Ilse tekitab temas äratundmisrõõmu.

Seda muidugi tingimusel, et ta ei konda ega nuhuta riiulite vahel. Aga ta on ise väga teadlik sellest, et tema koht on käru lasteistmel, kus ta tagasihoidlikult resideerub ning tõtt öelda - hügieeni seisukohast lähtudes - ei näe ma suuremat vahet, kas sellel istmel on platsi võtnud uje taks või poriste kummikutega lapsuke.

Samas tuleb muidugi aru saada inimestest, kellel on näiteks koerakarva-allergia ning sellega seonduv hirm. Või üleüldse koerahirm. Seega Ilse läheb poodi ikkagi erandjuhtudel ning enamasti ei pane keegi teda tähelegi. Ühes teises Prismas kuulsime (meie mehega, õnneks mitte Ilse, sest teda kaasas polnud) hiljuti siiski üle kaupluse kõlanud palvet koeri mitte kaasa võtta.

Probleem tekib kas väga kuumade või väga külmade ilmadega, kui oled näiteks teel ühest Eesti otsast teise ja kodust kaugemal. Autosse koera sellistel tingimustel ei jäta, ent kuhu siis? Mitmekesi reisides kannatab kohustusi jagada, aga mida peab tegema inimene, kes sõidab üksi koos koeraga?

Õhtulehe kommentaariumis, mida huvi pärast lugesin, soovitati koer jätta ukse taha spetsiaalse konksu otsa (mõnedel kaubanduskeskustel olevat need olemas). Kui Ilse peal sama varianti kasutada, oleks tema eksistentsist kohe teadlik pool linna, sest pererahva silmist kadudes on ta veendunud, et see siis ongi varjupaik, kuhu ta toodi ning ta on nüüd igaveseks hüljatud. Loomulikult annaks ta sellest häälekalt teada.

Teiseks (ka see oli kommentaarides kirjas) on üksjagu koeri sel moel salapäraselt kaduma läinud. Ka üht mu enda koertest tabas sama saatus. Viie minutine trett väikesesse poodi ja tagasi tulles eest leitud lõhutud rihm. Oligi kõik, rohkem ei kuulnud me temast enam kunagi midagi, kuigi koer oli tegelikult harjunud sel moel poe ukse taga ootama.