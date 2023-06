ARVAMUS | Andres Raid: loomadega tegelevad MTÜd võiksid rahaasjus teistele eeskujuks olla

Mis asi on revisjon?! See pole see, nagu Liia Hänni hõiskas e-valimiste turvalisust kinnitades, et need on turvalised, kuna on auditeeritud ja punkt! See ei ole nii, et kuskil keegi ametimees hõiskab, et seal või seal on „rahadega kõik korras“. Revisjon tähendab TEGELIKKU kontrolli skeemi selle üle kes, millal, kellele, kuhu, mil viisil ja mis selle annetusega edasi sai, kas on see kõik kooskõlas eesmärkidega ja kas on toimetatud vastavalt kehtivale seadusetähele. Lihtne, kas pole?!