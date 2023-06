Omanik jättis kassi pooleldi pooduna ja verisena rihma otsa rippuma

Äsja sai Eestimaa loomakaitse liit telefonikõne, kus naaber kirjeldas, kuidas üks kass rippus nööri otsas. Hea inimene võttis kassikese alla ja ta on küll elus, kuid kael verine ja jalgu alla ei võta. Pole teada, kui kaua vaene loom seal sedasi piinelnud oli.

Liit kirjeldab ühismeedias: „Nagu pildilt näha, siis midagi haigemat pole vist välja võimalik mõelda. Teha teiselt korruselt mingi käiguredel ja siis jätta kass tuppa rihma otsa, kust ta saab redelile. Kass toas rihma otsas on ikka väga haige variant. Omanikke kodus pole ning ei saagi hetkel muud teha, kui läheb kiiresti liidu alt kiirabisse. Loodame, et midagi murdunud pole. Süda läheb pahaks, ausalt.

„Vaadates seda konstruktsiooni ja õues käimise lahendust, siis see õnnetus lausa karjus tulles. Omanik väidab, et on saanud oma elu suurima õppetunni ja edaspidi kass omapäi enam õue ei saa. Õues käimise konstruktsioon lammutatakse koheselt,“ möönab liit.