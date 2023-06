Pärast surma kullaauguks: mis saab hiljuti leitud kašeloti hinnalisest sisikonnast?

La Palma saarelt Nogalesi rannast leiti maikuu lõpus 13-meetri pikkune surnud kašelott ehk võidisvaal. Lahkamisel selgus, et surma oli põhjustanud ligi 60-sentimeetrise läbimõõduga ja 9 kilogrammi kaaluv ambra, mis ummistas käärsoole.

Ambra näol on tegu kašeloti seedekulglas moodustuva tahkunud vahaja materjaliga, mis on kõrgelt hinnatud parfümeeriatööstuses, kuna seda peetakse suurepäraseks lõhna fikseerijaks. Ambrat müüakse väidetavalt kilohinnaga 50 000-80 000 eurot. Seega on soolestikust leitud moodustise väärtus vähemalt 400-500 tuhat eurot või enamgi. Hetkel tegelevad spetsialistid laboris ambra kvaliteedi hindamisega.

Enamasti suudavad kašelotid ambra väljutada pärasoole kaudu või oksendades. Ummistuse tõttu esineb statistika kohaselt surmajuhtumeid sajast ühel kašelotil.



Suuruselt võib ambra olla väga erinev: on leitud nii paarikümne grammiseid, kuid ka mitukümmend kilo kaaluvaid tükke. Seni suurim ambratükk on leitud 1942. aastal Madeira rannikult ja see kaalus 340 kg.

Kanaari saarte valitsus pole vaalaliselt „kingituseks“ saadud ambra saatuse üle veel otsustanud, kuid kindlasti saab sellest üks abivahend saarte arengu hüvanguks. On olnud ettepanekuid, et ambra müügist saadud raha võiks kasutada 2021. aastal aset leidnud La Palma vulkaanipurskest kannatanute abistamiseks.

Kašelotid on üks 28-st vaalaliste liigist, kes elavad Kanaari saarte vetes. Peamiselt just Gran Canaria ja Tenerife mereliikluse tihedus on kašelottidele peamiseks ohuks ning on põhjustanud mitmeid ka looma surmaga lõppenud õnnetusi.

Kašelottide jahtimine on oluliselt nende hulka vähendanud ja maailmas leidub üldse veel umbes 360 000 isendit.

Allikas: Diario de Avisos