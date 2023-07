SIILISÕBRALIK AED | Olulised asjad, mida saad siili heaks teha

Siilipusa MTÜ perenaine Anneli on pühendunud vigastatud või haigete siilide aitamisele. Nende hoiukodus on aastate jooksul leidnud peavarju sajad viga saanud puhisejad, keda tuuakse Siilipusasse teinekord lausa teisest Eesti otsast. Et paremini okaskerade tervisemuredest jagu saada, omandas naine hiljuti koguni loomaarsti abilise kutse.

Niida ettevaatlikult

Kuidas siis oleks targem koduaias talitada, kui niitma justkui ikka aeg-ajalt peab? „Kõige targem oleks enne niidumasina käivitamist kontrollida üle puude ja põõsaste alused, aga ka kõrgemad rohututid, et ega seal mõni siil ei pikuta,“ annab Anneli nõu.

Palavate päevadega võib vabalt juhtuda, et kuskil pikema rohututi varjus mullases augus kõhutabki puhkav siilike nagu kirjamark, esi- ja tagakäpad laiali ning kõht vastu maad. Eriti ohtlik okaskeradele on leviv trend, kus rohi niidetakse trimmeriga maha kord aastas – ja kõrgesse rohtu puhkepesa teinud siilike saab viga või hukkub sootuks.

„Ühest küljest me küll püüdleme rohepöördes vähema niitmise poole ja loome pelgupaikasid näiteks putukatele, aga peab vaatama, et sellega väikeloomi ei hukuta,“ hoiatab Anneli. „Kui on teada, et piirkonnas liigub siile, peaks niitmisel olema väga ettevaatlik.“

Mururoboti ohud

Ka mururobot pole päris ohutu. „Ohtlik on see näiteks väikestele siilipoegadele – mullu näiteks jõudis meile väike siilipoeg üsna ära hakitud seljaga, kes ilmselt oli mururoboti alla jäänud. Pisikesed siilid tõmbavad end ohtu aimates maapinnale kerra ja nii võib robot temast üle sõita.“

Paku vett ja krõbinaid

Kes siilile tahab suupärast pakkuda, võiks õue panna madala servaga veenõu värske veega ja liharikkaid koera- või kassikrõbinaid. Inimese toit, näiteks piim, on Siilipusa perenaise sõnul siilile sootuks kahjulik, toob kaasa tervisehädasid ja nõrga tervisega loom võib hukkuda.

Loobu mürkidest