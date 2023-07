TAHAKS KOJU | Väärikas Margaret uudistab maailma heatahtlikult

Seda kaunist kiisupreilit vaadates on raske uskuda, et varjupaiga-staaži on talle tiksumas juba pea kaks aastat. Margaret on nii rahumeelne, nii heatahtlik, nii tasakaalukas. Hetkel ta veel ise just sülle ei roni, aga võib-olla otsidki just sellist sõpra, kes ei ole pealetükkiv, aga alati sinu jaoks olemas nii sinu rõõmudes kui ka kurvastustes?