ARVAMUS | Igasse maakonda oma loomade varjupaik!

Saan erinevatelt kohalikelt omavalitsustelt kirju küsimusega, kas Varjupaikade MTÜ võtab enda kanda kohaliku omavalitsuse kohustuse tegeleda hulkuvate loomadega. Peaaegu normiks on saanud, et teenusepakkujal peab juba olema koht, kuhu loomad paigutada. Mis siis, et see võib asuda lausa teises maakonnas, peaasi et saaks lepingu. Mida siis sellise küsimuse peale kosta? Arutleb Varjupaikade MTÜ tegevjuht Anneli Matsi.