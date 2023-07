Põud muutis pääsupesad rabedaks: kuidas toimida, kui linnupojad maha kukuvad?

-Kui märkad, et pesad kipuvad alla kukkuma, ja tahad aidata, siis ehita pesa ümber raam või kinnita pesa alla toetuseks lauajupp.



-Kui pesa kukub koos poegadega alla, siis ehita asenduspesa. Kinnita see võimalikult vana pesa lähedale, ning jälgi, kas vanalinnud võtavad uue pesa omaks. Asenduspesaks sobib hästi näiteks punutud korv, kuhu sisse saab asetada vana pesa jäänused. Oluline oleks valida koht, kuhu otsene vihm ja päike ei ulatu.



-Kui märkad, et pääsupoeg on pesast alla kukkunud, siis pane ta võimalusel tagasi pessa. Pääsukesed oma poegi maas toitmas üldjuhul ei käi ja mahakukkunud pojal ellujäämislootust ei ole.



-Kui märkad hädas pääsukest või soovid nõustamist pesade teemal, siis võta metsloomaühinguga ühendust.