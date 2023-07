Ööune hävimiseks ei pea maale kolima: koerad hauguvad ja kuked kirevad ka linnas

„Vastasmaja koer haugub järjepidevalt ja ööde kaupa, nii et võpatan tihti üles ega saa oma und täis magatud,“ kurdab ühes Tallinna aedlinnas elav Margot. „Unetus ja depressioon on teatavasti omavahel seotud. Lõpuks on mul tunne, et pole mõtet magama jäädagi, nagunii ehmatatakse poole une pealt üles. See on nagu koonduslaager. Vahel tekib mul tõesti soov seda koera millegagi visata, kuna naabritega rääkimine pole mingit tulemust andnud.“