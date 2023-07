Kass jäi naabri poolt seatud koprapüünisesse. Loomapäästja: kuidas te julgete oma looma üksi õue lasta?

Ma pöördun kõikide inimeste poole, kellel on kodus vabakäigu kass.

Palun vastake mulle, sest minu pea seda lihtsalt vastu ei võta ja ma ei leia vastust, kuidas te julgete oma looma lihtsalt üksi õue lasta? Kes on teie loom teie jaoks? Lihtsalt üks järjekordne „kassiniru“ või pereliige, kelle elu ja tervise eest te vastutate? Miks te ei võta kuulda kogenud ja loomi armastavate inimeste sõnu, kes pidevalt hoiatavad teid, et kassi vabakäik on tema jaoks ohtlik?

Miks teie jaoks on normaalne rikkuda ja eirata reegleid, eeskirju ja seadust? Kui palju kasse peab veel surema, et te lõpuks saaksite aru, et sellisel vabadusel on liiga kallis hind - tema elu? Kuidas teil ei ole kahju loomast, kes usaldab teid, kes hõõrub vastu teie jalgu, nurrub teile, soojendab teid külmal talveõhtul ja kelle elu ja tervis on teie kätes?

Kas te üldse teate, kui palju kasse sureb tänavatel? Eks tehke päring kohaliku varjupaika. Nende töötajad korjavad iga jumala päev tänavatelt surnud kasse. Kui palju neid vedeleb sõiduteede ääres?

Kas teie olete näinud neid kasse, kes on ellu jäänud peale autoõnnetust? Katkised selgrood, vaagna-ja lõualuud, jalad... Ja hea, kui keegi leiab ja aitab, aga kui paljud need vaesed hinged kannatavad, enne kui elusalt mädanedes kuskil põõsastes üksi surevad?

Kui palju kasse peab leidma oma surma rebaste lõugade vahel „rohelistes linnarajoonides“ ja maal? Kui paljud veel peavad olema mürgitatud, pekstud, õhupüssidega tulistatud, üles poodud?

Eraldi küsimused on nendele, kelle vabakäigu kassid on veel ka kastreerimata/steriliseerimata. Kas teil tõesti ei ole kahju nendest tuhandetest kassipoegadest, keda keegi ei vaja? Kes tulevad siia ilma, süütud ja abitud, keldrites, pööningutel, kuuse all, kuurides? Keda keegi siin maailmas ei vaja, keda uputatakse, visatakse kui prügi prügikastidesse, kelle väikesed silmakesed mädanevad viiruse tõttu?