Maitsetaimed aknalaual: mis ajab kassid pööraseks ja mis on suisa ohtlik?

Liiga suure koguse maitsetaimede söömisel võib teie lemmikul esineda seedeprobleeme - seega ei tasuks pidevalt on neljajalgsetele sõpradele maitsetaimi pakkuda, ilma veterinaari nõusolekuta!

Kassisõbralikud maitseained:

-BASIILIK

Basiilik on üks kõige laialdasemalt levinud maitsetaimi, mida on ideaalne ka toas kasvatada. Basiilikul on magus ja veidike terav aroom ning maitse. Ainuüksi lõhn võib juba Teie neljakäpalise sõbra selle taimega tutvuma tuua, et siis juba sellest ka pisike tükike ampsata. Basiilikut võib rahulikult aknalaual kassikese kõrval hoida, sest see on väikestes kogustuses kassile ohutu

- KORIANDER

Lisaks sellele, et koriander on ülimalt suurepärane maitsetaim, on see täiesti ohutu ka meie kassidele. Koriander on ohutu ravimtaim, mida kiisud võivad aeg-ajalt nautida. Kuigi see ei ole võrdväärselt taitainerikas kui mõned puu- ja köögiviljad, siis selle ainulaadne maitse ja lõhn on just see mis kasse meelitab

-ROSMARIIN

Kuigi rosmariin on kassidele ohutu, ei tohiks siiski lasta neil seda lõputult mugida. Õnneks pole sinu käpaline sellest sugugi huvitatud ja pruugi sellele pea üldegi huvi pöörata.

-NAISTENÕGES

Naistenõges on taim, mis ajab kassid lausa pööraseks. Nuusutades naistenõgest, kiisu tavaliselt lakub seda, näksib veidi lehti, hõõrub ennast taime vastu, tema süljeeritus suureneb ja kass hakkab näuguma.

- TÜÜMIAN

Tüümian on meeldiva lõhnaga, kuid lisaks sellele on see kassi tervisele ka kasulik. Tänu oma rahustavatele ja põletikuvastastele omadustele aitab tüümianit sisaldav lahus ravida kassi põletikulisi ja ärritunud silmi. Samuti aitab see äreval kassil rahuneda ja leevendab allergiat

Kassidele ohtlikud ürdid

- OREGANO e. PUNE

Pune on üks nendest maitsetaimedest, mis võib põhjustada kassidele sisse süües seedeprobleeme. Pole vahet kas taim on värske, kuivatatud või küpsetatud, igajuhul on see kassile mürgine. Oreganos leiduvad eeterlikud õlid on need mis muudavad taime kiisudele mürgiseks

- PETERSELL