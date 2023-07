Järjekordne keelatud lõks: viga saanud siiliema roomas naaberaeda abi paluma

„Loodame, et siili õnnestub päästa. Aga miks see loomadevastane kurjus ometi ei lõpe?“ küsis Eesti metsloomaühingu juht Virge Võsujalg.

Tegemist oli väikeulukite püüdmiseks mõeldud lõksuga, mille maa pealne kasutamine on ametlikult keelatud. Võsujalg ei arvanud, et inimene sättis selle spetsiaalselt siilide jaoks, vaid tõenäoliselt oli tema eesmärgiks jahtida hulkuvaid kasse.

„Inimene kasutab oma aias lõkse, mis on mõeldud rebaste ja väikeulukite püüdmiseks. Need lõksud on täiesti seaduslikult keelatud. Seekord jäi sellesse siil, kes roomas järgmisesse majja, kus inimene ta avastas ja temaga kohe kliinikusse sõitis,“ selgitas ta.

Võsujalg lisas, et tegu on emase siiliga, kelle puhul on näha, et ta on äsja imetanud. „Kuskile on temast maha jäänud pisipere. Nüüd tuleb hästi kiiresti tegutseda, et nad ellu jääksid,“ sõnas ta.

Metsloomade päästja nentis, et ta on ennegi näinud sarnastesse lõksudesse jäänud metsloomi - vaatamata sellele, et need lõksud on juba mõnda aega keelatud. „Inimestel on lihtsalt kõrini, et vabakäigu kassid käivad ringi, teevad pahandust, pissivad laste liivakastidesse või vankritesse. Ma saan sellest omal kombel aru. Aga inimene ei adu seda, et sinna lõksu võivad sattuda ka teised loomad.“

Kliinikusse viidud siil vajab heade annetajate abi:

Toetuse võib saata pangakontole:

EESTI METSLOOMAÜHING, EE952200221067573100

SWIFT/BIC kood: HABAEE2X

Selgituseks: „Metsloomade abistamiseks!“

Metsloomade aitamiseks vajalikke kulusid saad aidata meil maksta helistades:

Nr 9009933 – annetad 5€

Nr 9009955 – annetad 25€

Kuula palun kogu jutt ära, sest muidu annetust ei toimu

PayPal konto link: