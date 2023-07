Loomi tapetakse üha vähem: karusnahatoodang on tugevas ja kiires languses

Kui 2019. aastal tapeti karusloomafarmides 47 miljonit naaritsat, siis kolme aastaga on see number kukkunud 17 miljoni peale. Aastal 2018 tapeti karusloomafarmides üle 22 miljoni rebase, ent 2022. aastal juba alla 10 miljoni.

Kuigi Euroopa karusloomakasvatajad väidavad, et karusloomakasvatuse keelud Euroopas suurendavad Hiina karusnaha tootmist, näitab statistika, et see ei vasta tõele. Nii nagu Euroopas, on ka Hiinas tööstus juba aastaid olnud pidevalt languses.