Ära noki mu kirsse! Paide mees tulistab laste nähes linde surnuks

„Eile, kui teavitaja soovis koos oma lapsega rattaga sõitma minna, algas jälle lindudevastane sõda. Laps muidugi ehmus jubedasti ning maapinda katsid linnulaibad,“ kirjeldas metsloomaühingu juht Virge Võsujalg. „Kogu tegevus on äärmiselt häiriv ja eriti kurvaks teeb asjaolu, et lasteaed on seal kõrval ja linnukehad jäävad pisikestele sõpradele kohe silma.“

Tema sõnul on nüüd selge, miks ümbruskonda linnulaibad tekkinud on.

„Kogu selline tegevus on täiesti õõvastav. Kui soovid kaitsta oma viljapuud, siis kata see looriga. Täna hommikul saime ka teise kõne, et selline tegevus oli juba eelmisel aastal ning siis said kuuli ka kassid, kes hoovi sattusid,“ lisas ta.