Pesaleidja kiisud said trahvi asemel privaatse puhketoa

Kuigi Pesaleidja on viimasel ajal meediapildis ka mitte ülearu positiivset kajastust leidnud, pole see annetajate indu kahandanud.

„Meile on väga palju juurde tulnud just püsiannetajaid ja uusi toetajaid ning inimesed on pakkunud ka väga erilist abi, kinnisvarast heade soovitusteni. Käivitasime taaskord ka püsiannetuskampaania, kus kutsume inimesi, kes erinevatel põhjustel endale lemmiklooma võtta ei saa, kuid kes loomadest väga hoolivad, igakuiselt tegema Pesaleidja kiisudele püsiannetuse,“ rääkis kommunikatsioonijuht. „Näiteks ühe Pesaleidja kassi toiduarve kuus on kuskil 15 eurot, sellisest summast on tegelikult igakuiselt väga palju abi. Aga igaüks saab püsiannetuse summa ise valida. Koos saame teha suuri asju!“