VIDEO | Pardisulgede hämmastav võime

See on seetõttu, et pardi udusuled on ülimalt hüdrofoobsed. See lühikene video on selle kohta hea näide, kuidas see täpsemalt toimib. Vaatajad ei pea muretsema ka udusulgede saamisloo kohta. Nende kogumiseks ei saanud viga ükski part, vaid need on kogutud pesadelt, mille omanikud on eluga edasi liikunud ja pesa tuleviku tarbeks maha jätnud. Nagu videos näha, on nende märjaks saamine sisuliselt võimatu.