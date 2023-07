Aksolotl- salamandrite Peeter Paan

Maailm on ikka imeline ja kui kohalikku veemaastikku uurida, siis kõige eksootilisem elukas, keda me siit leida võime, on heal juhul ümarmudil, kes võõrliigina Läänemere kalurite võrke täidab. Aksolotl meie vetes elama ei jääks, sest vajab regulaarselt magedat vett, mis on temperatuuril 15-20 kraadi ja Eestis sellistele nõudmistele vastavat veekogu leida on üpris lootusetu. Ainuke koht, kus selliseid tingimusi oodata võiks, on tehistingimustes, ehk akvaariumis.

Aksolotl on keskmisele eestlasele küll eksootiline loom, kuid akvaariumientusiastide seas juba tükk aega populaarne mereelukas. Nii komistas ka Keily mõne aasta möödudes taaskord aksolotli teemale, kui selgus, et sugulasel oli neid kodus elamas suisa kaks. Suutmata lapse põlevatele silmadele vastu panna, rändaski üks isend poja sünnipäevaks nende koju, kus ta nüüd suures anumas ennast hoolitsetuna tunda võib. Nimeks sai ta endale Tommy.

Aksolotl sobib inimeste koju, kes tahavad endale põnevat looma, aga samas igapäevaselt väga enda aega selle hooldamisele panustada ei soovi. Aksolotl ei vaja jalutamist ja igapäevast nunnutamist. Aksolotl tahab kaks korda nädalas süüa ja veetemperatuuri, mis on 15-20 kraadi ning ka akvaariumi puhastamist aeg-ajalt. Keily leidis, et lihtsaim viis tagada, et akvaariumis oleks loomale sobiva temperatuuriga vesi, on panna akvaariumi seina paar pudelit vett, mis eelnevalt sügavkülmas ära jäätunud on. See on oluline, et Tommy tervis oleks hea, sest keskmiselt elavad aksolotlid 15 aastat. Seda loomulikult, kui elutingimused on loomale sobivad ja niigi harv toitmine päris ära ei unune.