Kui kass on naabritele pinnuks silmas

„Veel paar päeva tagasi unustasime liivakastile katte peale panna ja hommikul oli see käpajälgi täis ja kraabitud hunnikust torkasid välja kassijunnid. Vedas, et ma nägin seda enne, kui laps sinna mängima läks.“

Andra on pahane, et naabrid tema muret millekski ei pea ja kogukonna koosolekutel pigem itsitatakse ta kurtmise peale, mitte ei pakuta tuge. „Kassid käivadki omapäi“ ja „Me ei saa ju õuekassi toas kinni hoidma hakata“ on kõige tavalisemad vastused. Ka neil, kes muidu vaikselt talle toetust avaldavad ja jagavad pahameelt, on koosolekutel suud lukus. On ka soovitajaid, kuidas ta peaks istutama kasse peletavaid taimi, paigaldama anduriga veepritsid ning suisa piserdama enda uriini, et kasse eemal hoida.

„Kui mina võtan endale kodulooma, siis on see ju minu vastutus, et ma temaga naabrite igapäevaelu ei segaks. Kes maksab mu liivavahetuse kinni, või üleskraabitud hortensiad? Ärge saage minust valesti aru- ma armastan loomi ja kasse sealhulgas, aga ma ei ole kassi endale võtnud just sellepärast, et mul ei ole soovi tegelda sellega kaasneva ebamugavusega ning nüüd ma olen olukorras, et mul ei ole kassi, kuid ometi on kassisi*a koristamine minu igapäevane tegevus.“

Naabruskonnas elab ka Guido (29), keda võib näha ümbritsevates parkides igapäevaselt jalutamas ja rihma otsas on tal koera asemel suur punane kass Ferdinand. Ka tema ei mõista naabreid, kes lasevad kassidel omapäi mööda naabruskonda ringi traavida. „Kui ma võtan koera, ei lase ma teda ju lihtsalt tänavale ringi jooksma. Koerapüüdjad oleks peagi platsis. Miks siis kassidesse teistsugune suhtumine on? Toakassid elavad õuekassidest keskmiselt aastaid vanemaks ja on tervemad. Miks üldse endale lemmikloom võtta, kui ta kodus ainult magamas käib?“