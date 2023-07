Loomaarsti seitsme sekundi reegel kuumalaine puhul

Kuumarabandus on koerte, kasside ja ka küülikute seas üpris sage probleem. Veterinaari sõnade kohaselt oleks inimesed üllatunud, kui lihtsalt need ka juhtuda võivad. Eriti ohustatud on loomad, kelle iseloomulikuks omaduseks on lapik nägu (bokseid, mopsid). Koerte ja kasside keskmine kehatemperatuur on umbes 38,5 kraadi. Ülekuumenemisel võib see aga tõusta 41 kraadini, mis on aga loomakestele väga ohtlik, sest kehas võivad selle tagajärjel erinevad organid hakata üles ütlema ning see võib saada saatuslikuks.

„Loomade eest tuleb palavates tingimustes kindlasti hoolitseda,“ ütles Mullins, „sest koertel ja kassidel pole higinäärmeid nagu inimestel, mis tähendab, et keha temperatuuri kontrollimine on nende jaoks veelgi keerulisem. Nad higistavad läbi käppade ja nina.“

Kuid kui me oleme alati mures loomakeste pärast, kelle omanikud on palavaga autosse „unustanud“, siis tegelikult on 72% kuumarabandustest tingitud hoopis palava ilmaga treenimisest ja juhtuvad vahetult peale pingutust.

„Väljas on tore kuuma ilmaga ringi käia, kuid vahel ei ole koera kaasa võtmine just parim mõte“, arutles Mullins.

Kuid aktiivne koer vajab mingit stimulatsiooni, et ta kodus igavusest pööraseks ei läheks ja selleks on loomapoodides müügil arendavad mänguasjad, mis nende tähelepanu mingiks ajaks endale võtavad, kuni suurim kuumus loodetavasti taandub.

Loomulikult on looma palavaga autosse jätmine samuti väga hooletu tegu, sest lämbe ja kuuma ilmaga võib autos temperatuur kasvada üle 40 kraadi ning kinnises ruumis, kuhu õhk vaevu sisse saab, on ka halvad tulemused kerged ja kiired tekkima. Isegi, kui omanik arvab, et ta lihtsalt lippab hetkeks poodi, võib sageli sellest piisata.