Suhtlusalti kaaslase asemel saabus varjupaigast hoopis keegi muu

„Soovisin endale kaaslast, kellega jutustada, kes õhtuti mulle sülle poeks ja rahustavalt nurruks. Soovitatavalt täidaks need tingimused kass, sest mees on mul olnud ja olgu ma neetud, kui ma teist korda samasse auku astun,“ naeris Anna.

Kodu omaks võtmine võttis Leninil küll natukene aega, aga Anna ei kiirustanud. Oli temaga lihtsalt õrn- pani süüa ja juua ning oli kannatlik. Peagi muutus Lenin julgemaks ja puges diivanil istuvale Annale iga päevaga lähemale. Ainuke mure (kui elamisse tekkinud karvakiht kõrvale jätta), oli see, et Lenin ei harjunud kuidagi oma nimega ära. Ei reageerinud ei hõigetele, ei meelitustele. Isegi nime vahetamine Adolfi vastu, ei muutnud kassi paremaks suhtlejaks- ta lihtsalt ignoreeris igasugu kutsumist.

Anna märkas ka seda, et kass ei reageerinud ka teiste kutsungite peale. Ta võis magava Lenini kõrva ääres karjuda ja kass ei reageerinud. Ta oli täiesti kurt! Mitte, et ta ei oleks halvasti kuulnud, vaid ta oligi totaalselt kurt.

„Mida ma nüüd teen sellise kassiga. Ta on meil olnud nüüd natukene üle aasta olnud ja ta on ju veel päris noor kass. Ta elab kindlasti kümme aastat veel. Ei paku ta seltsi, ega ole temast suhtluskaaslast. Ta lihtsalt on ja äratab mind igal öösel kell neli oma tohutu kräunumisega, et ma talle süüa paneks. Sajatused ja muu taoline on kurtidele kõrvadele. Otseses mõttes. Ma võin oma hääle ära karjuda ja kassil poleks sellest aimugi.“