Kuivkäimla mahutist leitud kassipoeg Aadu elu algus on olnud kõike muud kui lihtne

Aadu leiti koos oma õe ja vennaga mõned päevad tagasi tänu headele inimestele. Tõtt-öelda leiti kõigepealt õde ja vend ning siis avastati, et üks pisike hing nutab haledalt ka kuivkäimla mahutis. See, et ta sinna sattus ning eluga pääses, kasutas kindlasti ära ühe tema üheksast elust. See oleks olnud üks väga-väga kurb ja liiga varajane eluküünla kustumine.



Suureks kurvastuseks avastati aga, et mingi mure on Aadul oma esikäpaga. Ta ei toetu sellele ning see teeb talle ka silmnähtavalt haiget. Kui õde ja vend müravad ning mängivad lõppematult, siis Aadu saab ainult nukralt pealt vaadata, sest valus käpp ei lase tal lapsepõlvest aktiivselt osa saada.



Kassipojale on pandud kliinikuaeg ning õige pea saadakse täpsem pilt, mis mure Aadut vaevab ja kuidas teda aidata saab. Kõik kulud tuleb Pesaleidjal paraku endal katta ja see on võimalik vaid annetajate abiga, kellele läheb korda, et hooletusse jäänud kassipojad elaksid pika ja kvaliteetse elu. Lisaks ravile, mis ei saa kindlasti olema odav, vajavad ju kõik kassipojad abi nii ussirohuga, kiipidega, vaktsiinidega ja toiduga.