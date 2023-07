Lemmikloom reisile kaasa? Siin on kaheksa punkti, millele mõelda

Reisimisviis

Kõige tähtsam on otsustada, kuidas sa jõuad kodust sinna, kus sa enda jalad seinale võid visata. On selleks lennuk, autosõit, rong, või istud sa hoopis laevale? Mille iganes sa valid, sa pead looma jaoks arvestama ka sellega, mis viisil sa looma endaga kaasa võtad. Ei ole harv juhus, kus inimesed sajatades lennujaamast minema jalutavad, sest nende plaan hundikoer lennuki salongi vahekäiku pikutama võtta, ei meeldi lennufirmale. Seega uuri enne reisi, kuidas loomad peavad olema paigutatud ja kas see on sulle aktsepteeritav.

Dokumentatsioon

Veendu enne reisi, et sul on looma jaoks kõik paberid olemas ja korras. Kui sa liigud riigist välja, siis ei ole sina ainus, kes passi kaasa võtma peab. Rääkimata tervisetõendist. Osad riigid nõuavad loomakesele ka mitmenädalast karantiini.

Vaktsiinid

Uuri enne reisi sihtriigi nõudeid vaktsiinide osas. Isegi, kui need on tehtud, siis võib juhtuda, et ka vaktsiini uuendamine võib olla nõudeks. Muide, osad riigid nõuavad, et ka inimestel oleks teatud vaktsiinid tehtud, et riiki pääseda.

Lemmikloomakindlustus

Nii nagu sulle endale, on ka lemmikloomale kindlustus vajalik. Alati parem karta, kui kahetseda, sest kliiniku arved võivad ulatuda kõrgustesse, mis jätaks selle reisi alatiseks meelde ja seda mitte heas mõttes. Kaetud saavad nii lemmiklooma vigastused, võimalikud haigused, kui potentsiaalne kaotsi minek.

Ohud

Looma uude keskkonda viimine võib nende jaoks olla väga segadusseajav. Lähevad ähmi täis ja hetkeline peata olek ning loomake võib kergesti eksida. Seda juhtub reisidel tihedamini, kui me arvatagi oskame. Rihm omaniku andmetega on vähim, mis me teha saame. Kuid loomulikult peaks ta olema kiibistatud ja kui paljuks ei pea, siis on võimalik külge panna ka GPS andur, et leidmine võimalikult lihtsaks teha.

Maksumus