Igavene tüli- kus peaks magama koer?

„See absurdne olukord on nüüd kestnud juba ligi pool aastat ja on meie peamiseks tülide põhjuseks ning me ei oska sellest välja tulla. See takistab meil oma vahel intiimne olemast ja lisaks ma tunnen, et ma ei suuda välja magada, kui ma pean olema kogu aeg teadlik, et kusagil seal jalgade juures magab koer, kellele ma iga hetk kogemata jalaga äsada võin. Ma tean, et ma tegin vea, et ma esimesel korral järgi andsin, aga mis ma selle teadmisega nüüd peale hakkan? Samas ma olen siin vähemuses, sest ilmselgelt meeldib selline korraldus nii mehele kui Felixile.“