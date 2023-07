Obivan – kõige ebapopulaarsem kass Eestis

Musta-valge kirjud kiisud jäävad kahjuks inimestele harva silma, kuid tegelikult see just teebki nad väga eriliseks. Igal kassil on oma muster ja eriline nägu! Obivani kaunistab imeilus valge krae musta lipsuga. Ta armastab väga teiste liigikaaslaste seltsi ja kuigi ta vajab veel inimestega harjumist, on näha, et temas on peidus üks üliarmas ja seltsiv loomus.