Mis ühele ohutu, on teisele mürk. Hoia need tooted koerast kindlasti eemale!

Kanadas Ontarios asuva loomahaigla veterinaararstide video läks hiljuti TikTokis viraalseks, kui nimetasid mõned inimeste laual leiduvad toidud, mida koerad peaksid kindlasti vältima. Klipis, mis on TikTokis kogunud üle uskumatu 75 miljoni vaatamise, küsis üks loomahaigla töötaja igalt oma töökaaslaselt: „Mis on üks asi, mis on koertele mürgine?“

Siin on kõik, mida kolleegid videos välja tõid

Ibuprofeen

Esimene oli loomaarst Morgan, kes teatas, et tavaline valuvaigisti on koertele ohtlik. Nii ibuprofeen kui ka paratsetamool on mittesteroidsed põletikuvastased ravimid, mida kasutatakse inimestel valu ja põletiku raviks.

Koerte puhul võib ibuprofeen kergesti ületada toksilise taseme, kuna koerte organismid lagundavad ravimeid inimeste omast erinevalt. Sel võib olla kahjulik mõju koera seedetraktile, neerudele ja maksale.

Avokaadod

Järgmiseks ütles loomaarst Ange, et avokaadod on üks inimeste toit, mis on koertele mürgine. Ameerika kennelliidu andmetel sisaldavad avokaadod persiini, fungitsiidset toksiini, mis võib koertel põhjustada oksendamist ja kõhulahtisust.

Küüslauk ja sibul

Loomaarstide Paige ja Lindsay sõnul on küüslauk ja sibul kaks toiduainet, mida lemmikloomaomanikud oma koertele küll sisse sööta ei tohiks. Kuigi Ameerika kennelliit väidab, et probleemide tekitamiseks peaks küüslaugu kogus olema märkimisväärne, võivad mõned koerad olla selle mürgisuse suhtes tundlikumad kui teised.

Nii küüslauk kui ka sibul kuuluvad lauguliste perekonda, mistõttu sisaldavad tiosulfaati. Need toidud võivad kahjustada koertel punaseid vereliblesid, mis vastutavad hapniku transpordi eest kehas. Kui koer tarbib liiga palju küüslauku või sibulat, võivad sümptomiteks olla väsimus ja loidus või võib ta sibula või küüslaugu söömise tagajärjel kannatada seedetrakti probleemide käes.

Viinamarjad

Koerad ei tohiks kindlasti süüa viinamarju, ütles loomaarst Sara TikToki videos. Puuviljad, nagu viinamarjad ja rosinad, on koertele nii mürgised, et nende tarbimine võib lõppeda surmaga.

Šokolaad