Lemmikloomahoidja Eve: „Suured koerad ei vaja tegelikult elamiseks suurt korterit ega eramaja“

Eve peamisteks hoolealusteks on olnud koerad, kuid on enda juures hoidnud mitu nädalat ka üht vahvat munchkini tõugu kassi ja hetkelgi käib ta kliendi eemaloleku ajal ühe kassi eest hoolitsemas. Mõned eelistavadki hoidja teenust enda kodus ja teised komandeerivad oma lemmiku meeleldi Eve juurde, kes neid siis omaniku äraoleku ajal armastuse ja hoolega üle külvab. Ta on kohanud ka kuulutusi, kus otsitakse hoidjat küülikule, kuid siiamaani on ta kogemus piirdunud kasside ja koertega.

Äpardusi ta enda töös väga täheldanud ei ole. „Hoidja peab tagama võimalikult turvalise hoiu loomale. See, kui keegi ajab kuskilt midagi maha ja asi puruneb, on puhtalt hoidja teha. Kui jätad laua peale vedelema toidu ja koer selle kinni pistab, on see hoidja lohakus“ räägib Eve hoidja vastutusest.

Eve lisab: „Mul on olnud hoius koeri, kes on põrandale pissinud või kakanud või oksendanud, seda ma samuti äparduseks ei nimetaks, see kõik lihtsalt käib hoiu juurde. Koerad on erinevad. Loomad on erineva käitumisega kodus ja hoius. Võimalikult paljude asjadega tuleb arvestada, aga kõike muidugi ette näha ei oska. Kogemuste kaudu olen õppinud. Pissimised ja oksendamised on seotud teinekord ka sellega, et loom on stressis uues kohas olemise pärast. Üks koerake hoidis oma põit 25 tundi kinni.“