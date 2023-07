Hamstrid- õrna südamega koduloomade kamikazed

Kuid selgub ootamatu tõsiasi, et hamstrite eluküünal kipub sageli otsa saama hoopis teistmoodi kui teistel koduloomadel. Internetis võib leida suures koguses foorumeid, kus sarnaste kogemustega endised hamstriomanikud jagavad erinevaid viise, kuidas nende loomake enda otsa leidis. Äkki loetelu neist aitab värsketel „hamstrivanematel“ neid vigu vältida.

„Ma aevastasin nii kõvasti, et mu hamster suri!“

„Ostsin hamstri ja kolm päeva hiljem oli ta surnud. Loomaarst ütles, et tegu oli „märg sabaga“, ehk kõhulahtisusega. Põhimõtteliselt mu hamster kakas end surnuks.“

„Mu sõber tegi hamstrist välguga pilti ja see suri ära. Vähemalt pilt tuli lahe.“

„Ma olin viiene, kui me vennaga puuri kõrval pikutasime ja vaatasime, kuidas hamster robotantsu teeb. Hiljem selgus, et need olid krambid ja ta suri ära.“