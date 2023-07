Lugeja kogemus - Perre võetud taks lihtsalt ei jäänud vait

„Sain naabritelt pahaseid kirju ja ma käisin trepikojas alati pilk maas, sest terve aja, kui ma viiendalt korruselt esimesele kõndisin, kuulsin ma Nublu haukumist koridoris kajamas ning ma tean, et teised kuulsid ka. Nublul on väga vali ja kile hääl ning teda kuulsid kõik.“

Tänaseks on Mare leidnud Nublule uue kodu, kus keegi on alati kodus. Algselt oli plaanis, et nädalavahetustel võtab ta koera enda juurde, kui ta tööl olema ei pea. Kuid nähes, kui rõõmus oli koer enda uute leitud peremeeste ja sõpradega (kaks kassi ja tohutu suur küülik) ning võimalus päev otsa oma aias ringi joosta, otsustas Mare kurva südamega, et uus elukorraldus sobib kõigile paremini.