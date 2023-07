Soome toll jõudis jälile ulatuslikule illegaalsele koerakaubandusele. Niidid viivad muu hulgas ka Eestisse

Tolli andmetel toodi peamiselt 2022. aastal koeri riikidest nagu Ukraina, Ungari, Hispaania, Poola, Rumeenia, Eesti, Läti ja Leedu. Kasutati erinevaid skeeme, millest levinumaks oli inimeste kasutamine, kes väitsid piiril, et tegu on nende lemmikloomaga.

Koeri müüdi erinevates interneti keskkondades ja sotsiaalmeediagruppides ning ostjaid on leidunud üle kogu Soome. Koertel puudus igasugune taustakontroll ja puudu olid ka paberid, mis kinnitanuks, et tegemist on tervete ja nakkusvabade koertega.