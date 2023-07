Poola kassiomanike ärevad hetked – linnugripp on lühikese ajaga tapnud kümneid kasse

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) sõnul on Poolas linnugripi tagajärjel surnud ebatavaliselt palju kasse. Proovid on võetud 47 kassilt, kellest 29 olid nakatunud linnugrippi (H5N1). 14 kassi on tänaseks eutaniseeritud ja 11 kassi surid viiruse tagajärjel ise. Kust ja millal viirus alguse sai, on tänaseks veel selgusetu ja uurimine kestab.