Siile varitsev oht meie aedades

„Täiskasvanud siile olen aastate jooksul linnuvõrkudest korduvalt vabastanud, kuid möödunud aastal tuli müügile uus võrk nimetusega „kirsivõrk“ avaga ca 3 x 3 sentimeetrit. Võrku venitades ei ole võimalik võrguava eriti suuremaks tõmmata ja seega ei kujutaks ette, et sinna võiks mõni väike loom sisse sattuda. Samas, leides võrgust siilipojad, kelle „diameeter“ on märksa suurem, kuid kellel on olnud oskus end korraga mitmetesse võrguavadesse mässida, pean vajalikuks hoiatada, et aiapidajad võrke mullapinnani ei paigutaks“ hoiatas Helin Mähelt.