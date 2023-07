Armetust seisust teise võimaluse saanud kassipoeg on nüüd ise abistaja rollis

See oli võigas vaatepilt ka juba kogenud kassipäästjatele. Sellise jõhkra kohtlemise tagajärjel on kasse leitud varemgi, kuid tee ääres nukralt saatust ootav Vihmake, kes hädakisaga kohalike tähelepanu püüdis, oli eriti häirivate vigastustega. Leitigi lõhkise näoga pisike kassipoeg, kes lombist vett limpsis. Haavad tema kehal olid just kui elusad, sest vaglad turritasid pinnale ja hävitasid kudesid. Kui tavaliselt on kassid pelglikud ja võõraste suhtes umbusaldavad, siis hädas kiisupoeg läks ise uudistavate inimeste suunas, et enda elu päästa, tehes samas hädakisa, mille sarnast polnud inimesed varem kunagi kuulnud.

Kliinikus selgus, et kassipoja seisund oli veel hullem, kui silmaga tundus. Vaglad olid jõudnud kõikjale- soolestikku, kuseteedesse, emakasse. Lisaks olid vaglad tekitanud kassi külje peale suure augu. Tõenäosus ellu jääda ei olnud eriti suur. Ei hakka šokeerivaid pilte siia lisama ja kes soovib näha, mis seisus Vihmake tõeliselt oli, saab pilte näha SIIT.

Cats Help MTÜ vabatahtlikud on sarnaseid vigastusi näinud kassidel, kes on sõidu pealt aknast välja visatud ja tõenäosus on, et ka Vihmakese vigastused olid tekkinud sarnasel moel ja keegi ei tea, kui kaua oli kass nende vigastuste käes piinelnud, aga see pidi olema päris pikalt, et vaglad sellist ulatuslikku hävitustööd teha oleks jõudnud.

Vihmake jäi ellu. Saatuse nörritamisest hoolimata, oli Vihmakese elujanu suurem ja ta ei andnud alla ning veelgi enam- ta leidis ka endale armastava kodu. Tänaseks on Vihmake tundmatuseni muutunud. Paks ja kohev karv ning temast hoomav sära ei reeda hetkekski, et tema oligi see lõhkise näoga vaklu täis armetu kassipoeg. Ka nimi on tal uus ja Vihmakesest sai uues kodus Masjana.