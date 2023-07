Aafrika kääbussiil - suurepärane kaaslane, kes vihkab äratamist

Rääkides iseloomust, siis siilid on nagu inimesed- kui nad ei saa oma unetunde kätte, siis käivad nad tusaselt ringi ja torisevad iga asja peale. Vahel, kui Gerda soovib päeval ta jooksuratta või toidukausi puhtaks pesta ning läheb selleks kättpidi tema kasti, hakkab Joosep kohe pahandama ning ajab fliisitükid ukse ette, et teda ei segataks. Kui temaga õhtul mängitakse, siis muutub ta uudishimulikuks, hakkab ringi nuuskima ja katsetab põgenemiskatsetega pere valmisolekut.

Üht olulist fakti, mida inimesed, kes siili võtmist planeerivad ehk ei tea, on see, et siilid on sellised lemmikud, kes tekitavad samuti allergiaid. Näiteks Joosep antigi ära Gerda perre, sest eelmisel pereliikmel tellis raske allergia ja siilipoisiga enam keegi ei tegelenud. Gerda peseb ka ise alati peale kontakti Joosepiga enda käed – igaks juhuks.

Joosep on suurepärane õhtune kaaslane, kes täitis perekonna kõik ootused, mis neil siilile olid. Kui sa kaalud endale siili soetamist, siis veendu enne, et sa ei ole allergiline ning et sul oleks piisavalt jahuusse, et sõbrake rõõmsana hoida. Ah jaa- vaata, et sa teda päeval ei ärata!