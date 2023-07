Kai Kunder: „Ka juhtkoer teeb vigu. Vahel üritab ta mind bussisalongi asemel pagasiruumi toimetada“

Juhtkoerad saavad maiust ja nunnutamist, aga seda ainult oma pimeda käest, sest on väga palju erineva terviseprobleemidega koeri. Võib-olla keegi saab dieettoitu, sest kaal vajab pisut langetamist, võib-olla mõni koer on allergiline ja võib ainult väga spetsiifilist toitu saada jne. Me saame aru, et sellega ei mõelda midagi halba, kuid kahjuks võib üks näppude vahelt poetatud palake osutuda koerale väga kahjulikuks ja tuua esile mitmeid probleeme. Võõra poolt silitus või käe välja sirutamine võib lõppeda sellega, et juhtkoer ja pime eksivad teelt ja siis läheb jälle jupp aega, et õige teeots üles leida. Mis muidugi ei tähenda, et juhtkoeraga pimeda poole ei tohi mitte kunagi ja mitte mingil juhul ligineda. Ei, seda kindlasti mitte. Kui ikka on näha või tekib kahtlus, et juhtkoer ja tema pime on eksinud, segaduses (ma ei tea, kõnnivad edasi-tagasi justkui otsides midagi), siis võib julgelt ligi astuda ja pakkuda abi. Hästi tervitatav on ka see, kui peatuses seisvad inimesed ütlevad, et mis number buss-tramm-troll ette sõitis. Kui tuleb kaks bussi teineteise taha, siis võiks samuti mõlema ühistranspordi numbrid öelda ja et kumb on esimene.“