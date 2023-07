FOTOD JA VIDEO | Superstaar Alika käis Pesaleidja kiisudega mängimas

„Tuleb välja, et armastatud superstaar on suur loomasõber ja kui küsisime, kas ta sooviks meie kiisudega mängima tulla, ei kahelnud ta hetkekski. Alika lapsepõlvekodus on samuti kass, aga seekord otsustas ta hoopis Pesaleidja nunnudega tutvust teha,“ rääkis Pesaleidja kommunikatsioonijuht Anne-Marie Leilaani.

Kassitoas sai tema sõnul nalja ja tralli pea kahe tunni jagu ja sõbraks saadi nii mõnegi nurrumasinaga. „Kuna Alika oli meie juures esimest korda, tunnistas ta, et ei teadnud, et mõned kiisud ei ole kohe valmis koju minema ja vajavad veidi rohkem aega, et inimeste hoolivusega harjuda. Eriti vajavad inimeste armastavat toetust natuke metsikumad kiisud, kelle jaoks sõprus inimesega on midagi uut,“ ütles kommunikatsioonijuht.