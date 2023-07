Mänguasjad, veepudel ja mähkmed: suvine reis koeraga ei erinegi palju lastega rändamisest

KIKA esindaja Ksenia German rõhutab, et kuigi paljud inimesed armastavad tõesti loomi, on ka neid, kes neid kardavad või on allergilised ning lisaks kehtivad avalikes kohtades ranged käitumisnormid, mistõttu tuleb alati hinnata ümbrust, kus viibite. KIKA esindaja jagab lemmikloomaga puhkamise etiketireegleid ja tuletab meelde, kuidas väljasõiduks õigesti valmistuda.

Väga tähtis on austus keskkonna vastu

Ei ole tähtis, kas lähete parki, randa või mõnda teise kohta vabas looduses, tuleb eelnevalt end kurssi viia selle koha külastamise reeglitega.

„Mõnedes külastatavates kohtades võib olla teatud piiranguid, külastusreegleid, mida tuleb järgida. Avalikes kohtades on soovitatav hoida oma lemmikloom jalutusrihma otsas, välja arvatud juhul, kui viibite koertepargis või muus kohas, kus koeral on lubatud ilma rihmata ringi joosta. See aitab tagada teie lemmiklooma ja teie läheduses viibivate inimeste ohutuse ja kontrolli,“ märgib Ksenia German.

Oluline on meeles pidada, et isegi kui teie lemmikloom käitub laitmatult ja on suurepäraselt koolitatud, võivad teised inimesed tunda end ebamugavalt ja olla hirmul, seetõttu peate ümbrust tunnetama ja hindama: „Arvestage teisi inimesi – hoidke oma lemmikloom inimestest eemal, sest nad võivad end ebamugavalt tunda või olla allergilised. Kui teil palutakse koeraga teise kohta minna, austage seda palvet.“

Parkides ja kämpingutes käivad sagedamini inimesed, kes eriti hindavad vaikust ja rahu, mistõttu ei tohi tähelepanuta jätta ka koera haukumist – koeraomanikud teavad kõige paremini, miks nende neljajalgne sõber haugub ja kuidas teda rahustada. Kuid kui koer ikka edasi haugub ja teisi häirib, tuleks puhkamiseks või mängudeks valida mõni eraldatum koht.