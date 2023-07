Kuidas kasvatada loomast viisakas ühiskonna- ja pereliige?

Eesti Loomakaitse Selts puutub kokku peredega, kes võtavad endale lemmiku, kuid unustavad sageli ära, et loom vajab rohkem tegelemist kui tema pissitamine ja toitmine. „Meile jõudvatest juhtumitest kumab läbi loomaomanike arusaam nagu nende loom peaks inimeste maailmas toimuvaga ja selle reeglitega harjuma iseenesest. Samuti sageli ei mõisteta liigi iseärasusi ega arenguetappe. Näiteks ei tulda toime noorkoera energiaga ja huviga uue vastu ega kutsika sooviga kõike hammustada. Seda tõlgendatakse sageli agressiivseks või halbadeks kommeteks,“ kommenteeris ELS-i kommunikatsiooni- ja turundusjuht Geit Karurahu.

Selleks, et meie lemmikloom käituks hästi ja oleks ka vaimselt terve, peame nii meie kui ka looma esimene kodu olema teadlikud looma loomusest, püsima temaga kannatlikud, tagama võimaluse loomuomaselt käituda ja valmis teda juhendama ning õpetama.

Kuidas hoolitseda lemmiku eest nii, et temast kasvaks viisakas pere- ja ühiskonna liige?

Võimaldada õnnelik lapsepõlv ja mõista selle mõjusid

Nii nagu inimestel mõjutab vaimset tervist ja eluga toime tulekut lapsepõlves toimunu, nii mõjutab see ka loomi. Liigiti on loomulikult mõju erinev või mõnel see lausa puudub. Kuid näiteks koerte puhul on selle mõju uuritud ja leitud, et kutsikat võib mõjutada õdede-vendade rohkus pesakonnas, ema tähelepanu hulk ja emaga koos veedetud aja pikkus.

Näiteks kui pesakonnas on palju kutsikaid, siis võib juhtuda, et kutsikas kugistab oma toitu või muutub toidu või oma asjade suhtes kaitsvaks. Ema tähelepanu ja emaga koos veedetud aja pikkus kasvatavad enesekindlama koera, kuna reeglina kutsikate ema valmistab nad eluks ette ning õpetab, mis on õige ja vale. Tegelikkuses kahekuuste kutsikate või kassipoegade emast eraldamine ei aita kaasa loomalapse heale arengule.

Tagada turvaline ja mõistev keskkond