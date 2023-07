Varjupaikade MTÜ kommunikatsioonijuht Anni Anete Mõisamaa kinnitas, et algselt 30.juunini kehtima pidanud lepingut Haapsalu linnaga on esialgu pikendatud septembri lõpuni. „Kuigi vana hankelepingu tingimused on meile mittesoodsad, tulime neile vastu ja nõustusime lepingu pikendamisega. Uue hanke seisund on hetkel hindamisel,“ selgitas ta.