Eestiski populaarsust koguvad disainkoerad - geneetiline vene rulett

Groomerid: disainkoera karvahooldus on keeruline ja kulukas

Lemmi Kann

„Kui mõni mu tuttav tuleks jutuga, et ta plaanib disainkoera võtta, oleks mu esimene küsimus, kas tal on liiga palju raha,“ ütles Timuska.

„Ja teiseks küsiks, kas maailmas on liiga vähe erinevalt pügatavaid tõuge, et on vaja just doodle’it,“ lisas Siitan.

Rahast saab siin rääkida kahes kontekstis. Esiteks küsitakse ja ka makstakse disainkoerte eest kordades suuremaid summasid kui kontrollitud sugupuuga tõukoerte eest.

Teiseks läheb väga tihti disainkoera karvahooldus kordades kallimaks maksma ja on tunduvalt keerulisem, kui omanik ka kõige halvemas unenäos ette oskab kujutada.

Üheks põhjuseks on groomerite sõnul see, et kui doodle’ite sünnimaal Austraalias ja Ameerikas on doodle’itega tegeletud aastakümneid ja suudetud kokku leppida selles, milliseid jooni välimikus eelistada, siis Euroopas valitseb doodle’ite maailmas kontrollimatu anarhia ja iga paarituse tulemus on nagu karp üllatusmune. Selle mõju tunnetavad nad reaalselt oma igapäevases töös – osade disainkoerte karv on niivõrd keerulise struktuuriga, et selle hooldamine käib paljudel omanikel üle jõu.

Näiteks maltipoo ja cavapoo puhul on tüüpiline see, et malta koerale või cavalier king charles spanjelile iseloomulik karv on tänu ühele puudlist esivanemale lainelisem ja pehmem kui tavaliselt ning matistub ülikiiresti.

„Piltlikult öeldes – koer pöörab paar korda pead paremale-vasakule ja on juba sassis ja pusas,“ selgitas Siitan.

Kas sellist karva on võimalik ilma groomeri abita korras hoida?

„No ülitubli peab olema. Kui sulle on sattunud raskesti hooldatava karvaga disainkoer, tuleb teda kindlasti vähemalt üle päeva põhjalikult läbi kammida, kasutades selleks ka spetsiaalseid hooldusvahendeid,“ sedastas Siitan.

„Eriti, kui koeraga käiakse suvel ujumas ja looduses. Põhimõtteliselt tähendab see näitusekoera tasemel karvahooldust.“

Näitusekoera hooldus tähendab põhjalikku pesemist-hooldust kord 7-10 päeva jooksul. „See on miinimumprogramm. Eraldi teema on vähegi pikema karvaga juuniorkoera hooldus, kelle karv on vahetumas. Sel perioodil tuleks koera pesta iga 4-5 päeva tagant, sest vastasel juhul võib lahti tulev aluskarv tekitada nii tugevalt matistunud kihi, et päästab vaid masinaga lühikeseks ajamine,“ nentis Siitan.

Timuska rõhutas, et see pole teooria, vaid lood elust endast. Nende salongipõrandale on nii mitmelgi korral langenud matistunud „vaip“, mis on ühes tükis koera seljast maha aetud.

„Siis tulekski endalt küsida, kas on mõtet osta kalli raha eest disainkoera, kui tulemuseks on lihtsalt lühikeseks pöetud karvaga tõutu koer,“ märkis ta.

Kui omanik soovib, et tema disainkoer oleks uhkes, hästi hooldatud karvas, tähendab see groomeri külastust iga 4-6 nädala tagant. Väikse pikakarvalise koera hoolduse hind algab 50 eurost, suurematel koertel alates 70 eurost.

Need hinnad kehtivad siis, kui koer on kodus elementaarselt hooldatud ja groomer ei pea hakkama pusasid lahti kammima.

Kui „kodutöö“ on tegemata, tuleb koera hoolduse eest välja käia vähemalt poole suurem summa. Kui koera karv on väga pusas, peab groomer langetama otsuse – kas kammida karv lahti või haarata masina järele. „Asi ei ole vaid groomeri töös ja vaevas – see on piinav protsess ka koera jaoks. Kuskil on piir, millest ei ole eetiline üle minna,“ selgitas Siitan.

Timuska sõnul on tulnud ette sedagi, et omanik on valmis maksma ükskõik kui suure summa, et groomer täiesti matistunud karvaga doodle’i lahti kammiks ja nõuab näitusegroomingu tulemust.

„Groomeritel ei ole sellist võlukepikest.“

Niisiis peaks disainkoera võtja koostama kaks eelarvet, mis põhinevad järgmistel valikutel: ta kas õpib ise selgeks tehniliselt õiged groomingu võtted ja soetab selleks ka kõik vajalikud vahendid või õpib selgeks õige kammimise-harjamise ja käib regulaarselt groomeri juures.