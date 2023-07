Kes neist ravib ja rahustab, kes on kõige rikkam? 20 põnevat fakti kasside kohta

1. Iga kiisu on ainulaadne ning iga käpalise ninamuster on sama unikaalne nagu inimeste sõrmejälg

2. Hallid vurrulised pidavat olema rahustava toimega

3. Kassid on kõige rohkem magavad imetajad. Nad magavad keskmiselt 16 tundi ööpäevas

4. Kassidel kulutavad ärkveloleku ajast 30% enda puhastamiseks.

5. Kass tajub, kui sa teda kardad. Kui me oleme hirmunud, annab meie keha sellest mitmel moel märku. Kassid tajuvad seda hästi ning kui Sa kardad, on üsna tõenäoline, et kass muutub ärevaks

6. Maailma pikim kass on ligi 107cm pikk

7 Jaapanis arvatakse, et mustad kassid tõmbavad vallalistele naistele ligi kosilasi

8. Maailma rikkaim kass sai peale omaniku surma päranduseks 12,5miljonit dollarit

9. Kass suudab hüpata kuus korda kõrgemale oma kõrgusest

10. Kõige raskema kassi rekord kuulub Austraaliast pärit kiisu Himmy’le, kes kaalus 21,3 kg aastal 1986, tema vööümbermõõt oli 83,8 cm

11. Peaaegu kõik kassid peidavad oma küüniseid, kui nad magavad

12. Mustad kassid aitavad viia kodust välja negatiivset energiat

13. Kassi arenenuim meel on kuulmine ehk kass kuuleb neli korda paremini kui meie inimesed

14. Kassid suudavad vett juues erinevaid maitseid eristada

15. Kolmevärvilised kassid on peaaegu alati emased - kolmevärvilised kassid pakuvad kuulduste kohaselt Sinu kodule kaitset võimaliku kahju eest. Nad kaitsevad kodu ja pere halbade vaimude eest. Neid kiisusid seostatakse sageli õnne, rikkuse ja õitsenguga

16. Kui kassid hõõruvad sind enda vurrude ja põsega, märgistavad nad sind oma lõhnaga. See näitab, et sinu käpaline on sinusse kiindunud

17. Kassid ei tunne magusat maitset

18. Kass tunneb oma peremehe hääle järgi ära - kui sul on kass, siis võid kindel olla, et juba ainuüksi sinu hääl on see, mille järgi ta sinu kohalolekut tuvastab. Seega ei tasu olla kurb, kui ta sulle ukse peale mõnikord vastu ei tule, vaid mõnusalt omas asemes lösutab - ta jälgib sind nii või naa kogu aeg

19. Räägitakse, et valgetel kassidel on ravivõime