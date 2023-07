TAHAKS KOJU | Väärikas Buh on oma inimest 10 kuud kannatlikult oodanud

Selle armsa triibiku nimi on Buh - ta on väga tasakaalukas täiskasvanud suur isane kass, umbes 5-aastane. Buh on oma olekult väärikas ja alati rahulik. Ta ilmus möödunud aasta sügisel ühe inimese koduõuele ja keeldus sealt lahkumast. Nii ta varjupaiga hoole alla sattuski.

Kahjuks puudus tal kiip ja mitte keegi teda omaks ei tunnistanud. Nii on Buh juba peaaegu 10 kuud kannatlikult oodanud, et leida endale uus armastav kodu. Ta on näinud varjupaigas palju hoolivaid inimesi, kuid pole seni leidnud seda õiget, kes tahaks talle enda koduukse avata. Ometi ei ole Buh kaotanud lootust, et tema unistus saab teoks.

Buh igatseb leida pererahvast, kes hindaks tema rahulikku loomust ja pakuks talle mõnusat kodu. Kui sa tunned, et vajad rahulikku ja truud kaaslast, kes täidab sinu õhtud soojuse ja rõõmuga, siis on just Buh see kass, keda otsid!

Kui soovid Buhiga Varjupaikade MTÜ Valga varjupaigas tutvuda, siis täida esmalt sooviavaldus kassi profiilil vajutades „Paku kodu“: https://varjupaik.ee/loomad/71471