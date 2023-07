Kas saad aidata? Punapäise murelapse Volli kolmas silmalaug langes taas välja

Volli on Pesaleidja jaoks olnud üks murelaps, nüüd loodavad abistajad südamest, et see „õnn“ pöördub ja edaspidi läheb kõik ladusamalt.

Korra on kassil juba kolmanda silmalau väljasopistust ehk „cherry eye`d“ opereeritud, kuid nüüd on see tagasi ja lisaks on seal ka koe kärbunud osa ehk sekvesterit.

Silmaarsti visiidil mehhaaniliselt korrigeeriti seda, kuid see tulemust ei andnud ning ees ootab operatsioon.



Veterinaari diagnoos: „Kolmanda lau pisaranäärme väljalangemine, lateraalses nurgas sekvester Täna mehhaaniliselt pisaranäärme paigaldamine. Vajab kirurgilist paigaldamist ja sekvestri eemaldamist.“



Et üks operatsioon on juba olnud ning tihti esimese korraga ei saagi seda korda, siis on Vollil tegelikult abi vaja nii eelmise kui eeloleva arvega kogusummas 750-800 eurot.

Vabatahtlikud paluvad: aidake meie armsat punapead, Volli on väärt kõike kõige paremat ja ainult maksimaalset head arstiabi. Nüüd saab minna ainult paremaks.



Ühekordset annetust on võimalik teha helistades Pesaleidja MTÜ annetustelefonile:

900 0950 - kõne hind 50 EUR

900 9025 - kõne hind 25 EUR

900 0915 - kõne hind 15 EUR

900 0905 - kõne hind 5 EUR

NB! Palun kuula ära kogu tervitustekst, muidu annetust ei toimu!



Samuti saab annetust teha Pesaleidja MTÜ kontodele:

EE647700771001866844 LHV Pank

EE102200221063071211 Swedbank

EE941010220247756220 SEB Pank

EE404204278613732108 Coop Pank

EE351700017003105966 Luminor Bank

Selgitusse kirjuta palun „VOLLI“!



PS! Annetustest saadud raha kasutatakse 100%-liselt kodutute loomade abistamiseks