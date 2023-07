Šveitsi geene levitama suundunud Tallinna loomaaia habekotkas sai kohalikult kitselt tappa

Marco on esimene Tallinnas koorunud habekotkas, kes vabastati Alpides. Ta on eriti oluline just seetõttu, et viib sinna 50 % uusi geene: tema isa, Tallinnas elav Ali, on pärit Kasahstani loodusest ja jõudis Eestisse Almatõst 20 aastat tagasi.