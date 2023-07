Koduvägivalla keskele võib sattuda ka loom. Mida teha, kui peavarjuta jäävad nii ohver kui ta lemmik?

„Meieni jõudnud loomade puhul on olnud näha, et loomad on olnud pikalt stressis. Otseseid vägivalla tunnuseid ei ole neil olnud, kuid teame, et omanikud on nende pärast kartnud ega olnud valmis kodunt lahkuma ilma oma loomata,“ lausus Eesti loomakaitse seltsi kommunikatsioonijuht Geit Karurahu.