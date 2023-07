ILSE BLOGI | Suvepuhkus nagu Vahitorni ajakirja esikaanel. Taksi reisikiri

Juba jaanipäevale sõprade juurde külla sättides tekkis küsimus, et ehkki neile kuulub suur territoorium (kuhu terve vald kokku aetakse ja kihelkond kokku kutsutakse), kas tuleks taksi terve aja rihma otsas hoida? Seda eeskätt põhjusel, et aias jooksevad lahtiselt nii küülikud kui kassid ning ega see lambaaedik samuti kaugele jää. Hea tahtmise korral on seal võimalik terrorit korraldada küll.

Endaga sama mõõtu küülikuid tervitas Ilse eemalt ja viisakalt. Olnuks kübar, küllap kergitanuks seda. Kassid olid aga suisa pettunud: mis koer see on, kes neid taga ei aja? Naabritegi kass tuli kaema, kuid tema provokatsioonid jäeti samuti tähelepanuta. Kui me hommikul telgis ärkasime, istus ukse taga kass. Ta teadis, et telgis peab olema üks taks. See, et lontkõrv nii rahumeelselt käitub, ajas täiesti närvi! Ilmselt on Ilse otsustanud Jehoovat tunnistada, sest tema silmis võiksid ka lõvi ja kitsetall üksmeeles elada.