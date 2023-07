Miljonid allkirjad ei maksa midagi: loomkatsed ei kaogi ilutööstusest?

„Täiendavalt loomkatsete ebaeetilisusele on nende tulemused eksitavad ning enamikel juhtudel isegi mitte inimestele rakendatavad,“ lisab Loomuse juhatuse liige Sirli Spelman. „Sealjuures kannatab Euroopa Liidus loomkatsetes üle kümne miljoni looma aastas. Euroopa inimesed on rääkinud - 1,2 miljonit valideeritud allkirja on jõuline sõnum otsustajatele, et loomkatsed peavad jääma minevikku.“