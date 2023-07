Stress muudab kurjaks: president Bideni koer hammustab pidevalt salateenistuse töötajaid

Floridas tegutsev koerte käitumise ekspert Bob Brandau ütles, et loomad on oma keskkonna suhtes väga tundlikud. „Ainuüksi selles rajatises viibimine iseenesest on stressor, mis tuleneb aktiivselt sisse ja välja liikuvate inimeste arvust, turvaprotokollide ettekirjutustest ja kõigist hoone piirkondadest, mis on mingil põhjusel piiratud,“ ütles Brandau intervjuus NPR-ile.

Ta pidas ebatõenäoliseks, et Commanderi kasvatamisel saaks midagi enamat ära teha, kinnitades siiski, et koer peaks olema rihma otsas ja suukorvistatud. „Küsimus pole selles, kas see koer uuesti hammustab, vaid see, keda ta järgmisena hammustab ja kui tõsiseks need vigastused kujunevad,“ lisas ta.